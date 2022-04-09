Fenerbahçe , ligde yakaladığı müthiş seriyle Galatasaray karşısına son derece formda çıkacak. Üstelik hiç eksik bulunmuyor. Dev maç öncesinde her şey son derece yolunda. Ancak hem İsmail Kartal, hem de yönetim işi sıkı tutuyor. Futbolcuların en iyi şekilde motive edilmesi için kollar sıvandı. İsmail Kartal, hafta boyunca taktik konuşmalar kadar motivasyon toplantıları da yaptı. “Galatasaray derbileri Fenerbahçe’nin bayramıdır” sözleriyle mücadelenin önemini anlatan tecrübeli teknik adam, rehavetin önüne geçmeye çalışıyor. Kartal, dünkü konuşmasında, “Galatasaray ligde kötü bir konumda olabilir. Ancak derbiler, büyük takımların ayağa kalkma ve taraftarından özür dileme maçıdır. Bu nedenle dikkatli olacağız. Son düdüğe kadar savaşıp, taraftarımızın desteğinin karşılığını vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Takımla moral yemeği

Takımı dev derbiye en iyi şekilde motive etmek için yönetim de kolları sıvadı. Bugün yapılacak son antrenmana Ali Koç ve kurmaylarının da katılacağı öğrenildi. Yönetim, idmanı izledikten sonra takımla yemekte bir araya gelmeyi planlıyor. Başkan Koç’un burada hem bir konuşma yapması hem de Galatasaray mücadelesine özel bir galibiyet primi açıklaması bekleniyor.

Sezonun rekoru kırılabilir

Futbolcular için en büyük motivasyon kaynaklarından biri de yarın Kadıköy’deki atmosfer olacak. Dün genel satışa sunulan yaklaşık 15 bin bilet 3 dakikada tükendi! Ardından deplasman tribünü de Sarı- Lacivertliler için açıldı. Böylece toplamda 47 binden fazla bilet satılmış oldu. Eğer komine kart sahipleri de derbide tribündeki yerlerini alırsa, Ülker Stadı, yarın kapalı gişe olacak. Sarı-Lacivertli oyuncular, ezeli rakiplerine karşı muhteşem bir atmosferde, muhteşem bir taraftar desteğiyle sahaya çıkacak. Yarınki Galatasaray mücadelesinde, bu sezon Ülker Stadı’ndaki seyirci rekorunun kırılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Yusuf Dursun