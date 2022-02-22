Son dakika haberi! Fenerbahçe 'de Mesut Özil ve İrfan Can takıma katıldı! Fenerbahçe, Hatay galibiyeti sonrası ara vermeden Slavia Prag rövanşının hazırlıklarına başladı.

Sarı-Lacivertliler’in dünkü çalışmasında, 5 Şubat’ta yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan İrfan Can Kahveci ile 19 Ocak’tan beri bel ağrıları nedeniyle oynayamayan Mesut Özil de yer aldı.

İki yıldız da dünkü antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Sarı-Lacivertliler, pas ağırlıklı bir idman gerçekleştirdi. Hatay maçında 11’de görev yapan oyuncular ise yenileme çalışmasıyla yetindi.