Ara transfere Samet Akaydin'i alarak başlayan, diğer yandan Antalyaspor'la Haji Wright ve Bünyamin Balcı pazarlığında olan Fenerbahçe , elindeki isimlerle masaya oturmaya hazırlanıyor.





ALTAY BAYINDIR'DAN SONUÇ ALINAMADI

Haziran itibariyle kontratı bitecek Altay Bayındır ile yapılan ilk görüşmeden sonuç alınamadı. Enner Valencia ise takımda kalmaya sıcak bakıyor. Sözleşmesi 2024'te bitecek Miguel Crespo görüşülecek isimlerin başında geliyor.





AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE

Sabah'ın haberine göre; son haftalarda performans düşüşüyle bazı soru işaretleri oluştursa da yönetim, Atletico Madrid ve Inter gibi takımların transfer listesine girmeyi başaran oyuncudan para kazanmak için elini yeni bir sözleşmeyle güçlendirmeyi hedefliyor.

500 BİN EURO'YA OYNUYOR

Fenerbahçe'de yıllık 500 bin Euro'ya oynayan 26 yaşındaki futbolcu, maaşında zam istediğini şartlarda anlaşılması halinde 2027 yılına kadar imza atabileceğini menajeri vasıtasıyla bildirdi.





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24 MAÇTA OYNADI

Crespo bu sezon 24 resmi maçta 1535 dakika oynadı. 2 gol ve 3 asistlik katkı verdi. Portekizli, geçen sezon 25 maçta 1883 dakika oynamış, 1 gol 2 asist yapmıştı. Crespo, Süper Lig 'de 3 maçı kulübede tamamladı. 1'inde kırmızı kart cezalısıydı. 13 Süper Lig maçında görev alan Portekizli, sadece 3 tanesini tamamladı.

Enner Valencia'nın Tigres Formasıyla En iyi Anları