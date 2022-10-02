Fenerbahçe hafta boyu derbiye yönelik özel hazırlıklar yaptı. Beşiktaş deplasmanında kendi futbolunu oynamaya çalışacak sarı-lacivertliler, taktik antrenmanlarını tamamladı.

Beşiktaş’a yönelik analizler oyunculara aktarıldı. Saha çalışmalarında takımın hücum çeşitliliği üzerinde duruldu. Akan oyun ve geçiş oyunlarıyla ilgili çalışmalar yapıldı. Sarı-lacivertliler ayrıca önde baskıyla rakibini oyun kurarken bozmaya çalışacak. Siyah-beyazlıların bu konuda sıkıntıları olması, Teknik Direktör Jorge Jesus’un bu noktaya daha fazla odaklanmasına sebep oldu.

Buralardan gol bulmaya çalışacak olan Fenerbahçe’nin en çok odaklandığı konuların başında ise duran top organizasyonları geliyor. Bu tip derbileri birçok kez oynayan Jesus detayların önemini çok iyi biliyor. Bu detayların başında da duran top organizasyonları yer alıyor.

Akan oyun, geçiş oyunları ve önde baskı ile gol gelmezse duran toplar belirleyici olacak. Taç, korner dahil olmak üzere birçok duran top organizasyonu çalışıldı. Özellikle Beşiktaş’ın buradaki zaafları da tespit edildi. Bu çalışmaların daha da etkili olması için bugün de bu çalışmalar devam edecek.

Derbi sabahı yapılacak son çalışma ile duran toplar ile ilgili hazırlıkların daha da yerleşmesi hedefleniyor. Sarı-lacivertliler son dönemde gerek lig gerekse de Avrupa kupası maçlarında bu şekilde goller buldu.

Ayrıca Beşiktaş’ın son iki maçta uzak mesafeden goller yemesi üzerine çalışma yapıldı. Başta İrfan Can Kahveci olmak üzere etkili şutlar çıkaran isimler kadroda bulunuyor. Çalışmalarda uzak mesafeli şutlar üzerinde de duruldu.

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Serdar bekleyişi

Fenerbahçe dün akşam basına kapalı gerçekleştirdiği antrenmanla derbi mesaisini tamamlayarak kampa girdi.

Sarı-lacivertli futbolcuların, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenmanda ısınma programı ve pas çalışmalarından sonra taktik ağırlıklı çift kale maç oynadığı belirtildi. Sakatlıkları bulunan Joshua King ve Luan Peres’in tedavilerine devam edildiği aktarıldı.

Sarı-lacivertli takımda derbi öncesi savunma problemi yaşanıyor. Luan Peres’in sakatlığı teknik heyeti savunma kurgusunda zorluyor. Sakatlığı yüzünden uzun süredir sahalardan uzak olan Serdar Aziz’in durumu da belirsizliğini koruyor.

Deneyimli futbolcu yaklaşık bir haftadır takımla çalışsa da henüz sakatlığın etkisinden tam olarak kurtulabilmiş değil. Maç eksiği bulunan Serdar Aziz’in sakatlığının nüksetmemesi için kesin karar bugün verilecek. Serdar doktorların olumlu görüş bildirmesi ve kendisini iyi hissetmesi halinde derbinin kadrosunda yer alabilecek. (Skorer)

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