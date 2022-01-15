Vitor Pereira döneminde, inişli çıkışlı bir grafik çizerek zirvenin 17 puan gerisinde kalan Fenerbahçe , beyaz bir sayfa açabilmek umuduyla İsmail Kartal yönetiminde bugün ilk maçına çıkıyor.

Hürriyet'in haberine göre; Bugün Antalya, çarşamba Altay, haftaya cumartesi günü de Sivas karşısında 60 yaşındaki teknik adamın sahaya süreceği kadro, oynatacağı sistem, kulübedeki davranışları, alınacak sonuçlar, maç önü ve maç sonu yapacağı konuşmalar önümüzdeki 6 aylık süreç için büyük önem taşıyor.

7 gün içinde oynanacak 3 maçtan 9 puan çıkararak takımın üzerindeki ölü toprağını atıp, camiaya umut sunmak isteyen Kartal, futbolculara da başarılı olacaklarına inandırmak istiyor.

KANARYA’DA 7, ANTALYA’DA 4 EKSiK VAR

F.Bahçe, bu akşam Antalyaspor’a konuk olacak. Sarı lacivertlilerde sakatlıkları süren Mert Hakan, Berisha, Crespo, Altay, grip olan Valencia, Novak ve besin zehirlenmesi geçiren Szalai yok. Antalya’da Doğukan, Ufuk, Bahadır ve Harun sakat. Süper Lig ’de bugün 2 maç daha oynanacak: 13.30 Adana Demir-Kayseri (Sarper Barış Saka). 16.00 Karagümrük-Rize (Ümit Öztürk).







