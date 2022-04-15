Fenerbahçe ’de Göztepe maçının hazırlıkları aralıksız sürüyor. Sarı- Lacivertliler, İzmir ekibini de devirip ikincilik hedefine emin adımlarla yürümeye kararlı. Ancak İsmail Kartal, son dönemde yakalanan müthiş formun ve Göztepe’nin yaşadığı sıkıntıların, oyuncuları üzerinde rehavet havası oluşturmasından endişe ediyor. Tecrübeli teknik adam, bunun önüne geçmek için öğrencileri bir toplantı gerçekleştirdi.

‘En büyük tehlike’

İsmail Kartal, “8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik alarak harika bir süreci geride bıraktık. Üstelik ezeli rakibimiz Galatasaray ’ı da yendik. Bu hafta, sıkıntılı bir dönemden geçen Göztepe ile oynayacağız. Bizim gibi rüzgarı arkasına alan takımlar için en büyük tehlike rehavete kapılmak, rakibi hafife almaktır. Göztepe her ne kadar sancılı bir süreç yaşasa da ligde kalmak için artık son şanslarını kullanacaklar. Bunun için de ellerinden geleni yapacaklar” ifadelerini kullandı.









‘Kaza yapmayalım’

Başarılı teknik adam, her zamanki gibi yüksek motivasyonla oynamaları gerektiğini söyleyerek, “Gereksiz rahatlama, bize pahalıya patlar. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Sizden beklentim, yine Fenerbahçe gibi oynamanız, mücadele etmeniz. Kaza yapmadan, emin adımlarla hedefimize yürümeye devam edelim” diye konuştu.

Yusuf Dursun