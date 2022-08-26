Fenerbahçe 'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile oynadığı rövanşta sakatlanan İrfan Can 6 maçlık aranın ardından Austria Wien karşısında 11’de sahaya çıktı.

Viyana’daki ilk maç ile ligdeki Adana Demir maçlarında kadroda olmasına karşın süre alamayan yıldız futbolcu kadroya golle döndü.

44. dakika Rossi’nin kullandığı kornerde Luan Peres’in topukla çevirdiği topu ağlara gönderen İrfan Can bu sezonki ilk golünü attı. Henüz 4. dakikada da ceza sahası dışından şık bir vuruşla fileleri sarsan ancak ofsayt nedeniyle golü geçerli sayılmayan İrfan Can 70’te ise aşırtma bir golle dublesini yaptı.

SZALAI 8 MAÇ SONRA YEDEK

Jorge Jesus, Attila Szalai’yi bu sezon ilk kez kulübeye çekti. Portekizli teknik adam düne kadar oynanan 8 maçın tamamında Macar stopere şans verirken dün savunma hattını Lemos, Gustavo ve Peres’ten oluşturdu. Adana Demir maçına göre kadroda 7 değişiklik yapılırken Szalai’nin yanı sıra Ferdi, Emre, Zajc, Arao, Lincoln ve Valencia yedek soyundu; Samuel, Gustavo, Crespo, İsmail, Rossi, Alioski ve İrfan Can ilk 11’de oynadı. (Hürriyet)