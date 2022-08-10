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Son dakika haberi! Fenerbahçe'de iki yıldız 11'e dönüyor

Fenerbahçe’de gözler artık yarın Slovacko ile oynanacak rövanş maçına çevrildi. Sarı- Lacivertliler, Çek rakibini Kadıköy’de 3-0 mağlup etmişti. Jorge Jesus’un bu karşılaşmada rotasyona gidebileceği öğrenildi.

10 Ağustos 2022, Çarşamba 07:45 Son Güncelleme:
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Son dakika haberi! Fenerbahçe'de iki yıldız 11'e dönüyor

Fenerbahçe ’de gözler artık yarın Slovacko ile oynanacak rövanş maçına çevrildi. Sarı- Lacivertliler, Çek rakibini Kadıköy’de 3-0 mağlup etmişti. Jorge Jesus’un bu karşılaşmada rotasyona gidebileceği öğrenildi.

Osayi-Samuel ve Zajc’ın 11’e dönmesi muhtemel. Skor avantajı nedeniyle İsmail Yüksek ile Filip Novak’ın da şans bulabileceği kaydedildi. Ümraniye maçında sonradan oyuna girip beraberlik golünü kaydeden Mergim Berisha da Jesus’tan forma bekliyor.

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