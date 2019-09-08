Bursaspor - Fenerbahçe maçında konuk ekip adına talihsiz bir sakatlık yaşandı. Sarı-Lacivertli ekibin Marsilya'dan transfer ettiği Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo sakatlık yaşadı.

İlk yarının uzatma dakikalarında rakibiyle top kapma mücadelesine girişen Gustavo, yerde kaldı. Rakibinin sol ayak tarak kemiğinin üstüne bastığı Brezilyalı oyuncu, uzun süre çimler üzerinde acıyla kıvrandı.

Kulüp doktorlarının müdahalesi sonrası sekerek kenara gelen Luiz Gustavo, ilk yarıda kalan kısa sürede sahada kalmayı başardı. Teknik direktör Ersun Yanal bu sakatlık nedeniyle yıldız oyuncuyu riske etmedi.

İkinci yarı riske edilmedi

Luiz Gustavo'nun yerine ikinci yarıda Sadık Çiftpınar oyuna dahil oldu. Brezilyalı oyuncunun sakatlığının ne derece önemli olduğu bugün yapılacak kontroller sonrası ortaya çıkacak.

Yusuf Dursun/Bursa