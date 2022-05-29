Kiradan dönecek isimlerle birlikte 16 yabancı oyuncusu bulunan Fenerbahçe , bu sayıyı azaltmak için alternatif yollar arıyor.

2022-2023 sezonunda kural gereği kadrosunda en fazla 12 yabancı bulunduracak sarı lacivertliler, bu nedenle öncelikle mevcut kadrodaki sayıyı 8 veya 9’a indirmeyi hedefliyor. Trtspor'un haberine göre; Bu nedenle Fenerbahçe'de en az 7 yabancı futbolcu ile yolların ayrılması bekleniyor.

Jorge Jesus’tan bu konuda rapor alan yönetim, çalışmalarına başladı.

Kiralıktan dönen Meyer, Samatta, Lemos ve Caulker'ın yanı sıra Rossi, Novak, Valencia, Kim, Szalai, Osayi, Berisha, Gustavo, Tisserand, Crespo, Zajc ve Pelkas'ın bulunduğu listeden 7 yabancıyla yolların ayrılması bekleniyor.

Sözleşmesi biten Sosa ise veda etti

Novak, Valencia, Berisha, Tisserand, Pelkas, Meyer, Samatta, Gustavo, Lemos ve Caulker talip bulunması halinde ayrılık olasılığı yüksek olan isimler olarak göze çarpıyor.

Yönetim, Kim, Szalai, Rossi, Kim, Osayi, Crespo ve Zajc’ı ise tatmin edici bir teklif gelmemesi halinde kadroda tutmaya çalışacak.

Yaşanacak gelişmelere göre en fazla 3 yada 4 yabancı futbolcu kadroya katılabilir.

Sarı lacivertliler kale ve sol bek için ise yerli oyuncu takviye etmeyi planlıyor.