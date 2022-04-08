Fenerbahçe , derbiyle yatıp derbiyle kalkıyor. İsmail Kartal, sahada takımını sıkı bir şekilde çalıştırırken, bir yandan da Galatasaray maçının stratejisini ve sahaya süreceği kadroyu belirlemeye çalışıyor. Sarı-Lacivertliler’in ligde 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alarak yakaladığı müthiş seride Kartal’ın kadro istikrarı sağlamasının büyük payı oldu. Tecrübeli teknik adam, Kayserispor karşısında 4-0 kazanan kadrodan 10 ismi derbide de sahaya sürmeyi planlıyor. İsmail Kartal’ın kararsız kaldığı tek bölge sol bek...

Ferdi’nin artısı çok ama...

Filip Novak, Ferdi ve Szalai’nin yokluğunda bulduğu şansı iyi değerlendirdi. Çek savunmacı, son Kayserispor maçında da sahanın iyilerinden biriydi. Novak’ın zayıf yönü, savunmada zaman zaman aksaması. Kartal, taktik idmanlarda sol bekte Ferdi Kadıoğlu’nu denedi. 22 yaşındaki oyuncunun özellikle geriden oyun kurulumunda sağladığı büyük katkı, enerjik yapısı onu ön plana çıkarıyor. Başarılı oyuncunun sakatlıktan yeni çıkması nedeniyle maç eksiği bulunması en önemli dezavantajı.









Babel’e karşı Szalai

Savunmanın solu için son aday ise Attila Szalai. Macar futbolcu son dönemde stoperden sol beke geçiş yaptı. Szalai, üç oyuncu arasında defansif yönü en güçlü isim. Özellikle Galatasaray’ın Babel’e uzun top yollayarak başlattığı atakları kesmek için 23 yaşındaki futbolcu en ideal aday. Szalai’nin zaafı ise Ferdi gibi maç eksiğinin bulunması ve rekabete girdiği diğer iki arkadaşına oranla hücumda biraz daha etkisiz olması. Şu anda Ferdi Kadıoğlu bir adım önde görünse de son karar yarın yapılacak idmanın ardından verilecek.