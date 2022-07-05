Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Avusturya’da bulunan ve buradaki ikinci hazırlık maçını Macaristan temsilcisi Mol Fehervar ile oynayan Fenerbahçe 'de Bright Osayi-Samuel korkuttu.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan yıldız sağ bek, rakibiyle girdiği ikili mücadele sırasında sol ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Hafif bir sakatlığı bulunduğu öğrenilen 24 yaşındaki oyuncunun yerine Filip Novak girdi.

Sarı Lacivertli ekibin Osayi'nin sağlık durumu ile ilgili kısa süre içerisinde açıklama yapması bekleniyor.







