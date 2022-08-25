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Son dakika haberi | Fenerbahçe'de Attila Szalai ayrılıyor!

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Savunmada Kim Min Jae'in Napoli'ye transferi sonrası Attila Szalai’nin de ayrılık ihtimali güçlendi.

25 Ağustos 2022, Perşembe 07:28 Son Güncelleme:
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Son dakika haberi | Fenerbahçe'de Attila Szalai ayrılıyor!

Bir yandan transfer için uğraşan Fenerbahçe , diğer yandan oyuncularına gelen transferleri değerlendiriyor. Gündemin önemli isimlerinden olan Attila Szalai’nin ayrılık ihtimali güçlendi.

Rusya'dan talip var!

Milliyet'in haberine göre; Macar futbolcuyla birçok kulüp ilgileniyordu. Sarı-lacivertliler ise 15 milyon euro bonservis bedelinin altına savunma oyuncusunun ayrılığına izin vermeme kararı almamıştı. Son olarak Rus Zenit Kulübü bu bonservis bedeline çıkabileceğini ifade etti. 

Bekleyiş sürüyor

Szalai’nin de istemesi ve anlaşması halinde bu transfer gerçekleşecek. Ancak Szalai’ye talip olan Almanya ve İtalya kulüpleri ise 15 milyon euroluk banda henüz ulaşmadı. Bu nedenle transferde bekleyiş sürüyor.


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