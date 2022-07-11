Yeni sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için yoğun bir mesai harcayan Fenerbahçe yönetimi dümeni bir kez daha Norveçli santrfora kırdı. Sarı-Lacivertliler, Alexander Sörloth'un transferi için Leipzig ile bir kez daha pazarlık masasına oturdu.

Alman ekibinin 26 yaşındaki forvet için talebi; 8 milyon Euro bonservis bedelinin yanında performans ve sportif başarı bonusları. Alman ekibi Norveçli yıldızın fiyatını 1 ay öncesine göre aşağıya çekse Fenerbahçe bunu yeterli görmüyor. Leipzig'in beklentisini aşağıya çekmek için çaba harcayan Sarı-Lacivertli kurmaylar, bir yandan da oyuncu tarafı ile görüşme halinde. Sörloth'un yıllık maaş talebi 3 milyon Euro civarında.

FENERBAHÇE İNDİRİM TALEP EDİYOR

Fenerbahçe, bu talebi de yüksek buluyor ve oyuncudan indirime gitmesini istiyor. 2019-2020 sezonunda kiralık oynadığı Trabzonspor 'da gol kralı olan Norveçli golcü, sezon sonunda 20 milyon Euro karşılığında Crystal Palace'tan Leipzig'e transfer olmuştu. Alexander Sörloth, geçen sezonu La Liga ekiplerinden Real Sociedad'ta kiralık olarak geçirmiş, 42 maçta 7 gol 1 asistlik performans sergilemişti. (Takvim)