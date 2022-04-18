Fenerbahçe ’de Arda Güler heyecanı tüm camiayı sardı. Kupa hasreti 8 yıla çıkan ve 2021-22 sezonunu da şampiyonluklardan uzak kapatacak olan sarı-lacivertlilerde, 17 yaşındaki genç bir yıldız umutları gelecek adına yeşertti.

Camiaya umut aşıladı!

Son dönemde çıkış yakalayan takım şampiyon oluyormuşçasına Kadıköy’de kapalı gişe oynamaya başladı. Buradaki en büyük faktör Arda Güler’de oldu. Taraftarların ısrarla sahada görmek istediği futbolcu adeta sezonu kurtardı. Sportif başarılara hasret kalan sarı-lacivertli camiaya genç yıldız umut aşıladı.

İsmail Kartal döneminde daha fazla forma şansı bulan Arda, önceki akşam Göztepe ’ye karşı Kadıköy’de attığı ilk gol ve oyuna girdikten sonra gösterdiği performansla tribünleri daha da heyecanlandırdı. Hatta Kadıköy’de klasikleşen ‘Arda Güler’ tezahüratları artarak devam etti. Ülker Stadı’nda her maç öncesi, maç oynanırken ve maç sonrasında Arda Güler için tezahüratlar alışılır oldu.

Alex hasreti giderildi

Alex de Souza’dan bu yana o tarzda bir 10 numara bekleyen taraftar, Diego Ribas, Nani, Mesut Özil gibi yıldızlarda bulamadıklarını 17 yaşında altyapıdan yetişen genç bir yıldızla buldu. Böylece Kadıköy’de Alex hasreti Arda Güler’le giderildi.

Ligde son 5 maçta 3 gol, 1 asistle oynayan Arda Güler, skor katkısıyla da fark yaratmaya başladı. Son 5 maçta genelde oyunun son 15 dakikasında sahaya sürülen genç yetenek, adım adım ilk 11’e yaklaşıyor.

Alkışlanan rakamlar

Performans ve yetenek olarak herkesin beğenisini kazanan Arda Güler, istatistikleriyle de dikkat çekiyor. Sezon başından bu yana ligde 10 maça çıkan Arda şu rakamları tutturdu: 3 gol, 2 asist, yüzde 89.8 pas başarı oranı, 128 pasta 115 isabet, yüzde 78.2 uzun pas isabet oranı, 8 şut pası, 7 şut, 4 isabetli şut, 225 dakika toplam süre, 75 dakikada bir gol atma sıklığı, yüzde 63.6 top kapma oranı, 3 top uzaklaşırma, 2 pas arası, yüzde 66 ikili mücadele kazanma ve yüzde 66.7 hava topu kapma. (Milliyet)