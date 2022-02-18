Son dakika haberi! Fenerbahçe yenildi, ülke sıralaması değişti

Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a 3-2 mağlup olunca UEFA'nın ülke puanı sıralaması yeniden gündeme geldi. Maçın ardından Türkiye'nin sıralamadaki yeri değişti.

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3'üncü sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 play-off turunda mücadele etmeye hak kazandı. Sarı-lacivertliler turun ilk ayağında Slavia Prag'ı konuk etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe'nin Çekya temsilcisine mağlup olması UEFA Ülke Puanı Sıralaması'ndaki durumu etkiledi.

Kulüplerin, Avrupa organizasyonlarındaki performanslarına göre belirlenen UEFA Ülke Puanı Sıralaması'nda Türkiye, 26 bin 700 puan ile 18. sırada yer aldı.

AVANTAJ KAYBOLDU

Maç öncesi puan cetvelinde 15'incilik ile sınırda yer alan Türkiye, Fenerbahçe'nin Slavia Prag karşısında alacağı sonuca odaklanmıştı. Sarı-Lacivertliler'in aldığı 3-2'lik mağlubiyet ile Türkiye, sıralamada birbirine çok yakın olan Yunanistan, Hırvatistan, Danimarka ve Çekya karşısındaki avantajını kaybetti.

PAOK karşısında 1-0 galip gelen Midtjylland ile Danimarka, sıralamada Türkiye'nin önüne geçerek, 15'inciliği aldı. Danimarka'nın ardından ise Çekya, Yunanistan ve Hırvatistan geldi.

SINIR NE DEMEK?

UEFA ülke puanında 15. sırada yer alan ülke, 2 takımı Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme ile gönderebilecek. Diğer 3 takım ise 1'i Avrupa Ligi'ne 2'si ise Konferans Ligi'ne gidecek.

Türkiye ilk 15'in altına düşerse, 5 takım yerine 4 takım ile Avrupa'ya gidecek. 3 takım Konferans Ligi'ne giderken, Şampiyon olan takım ise Şampiyonlar Ligi'nde 3 tane ön eleme oyanayacak. Eğer Türkiye 18'e kadar gerilerse, Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan itibaren katılabilecek.

RAKİPLER YOLUNA DEVAM EDİYOR

UEFA ülke puan sıralamasında Türkiye'nin 15. sıra için mücadele içinde olduğu rakipleri Avrupa organizasyonlarında yollarında devam ediyor. Avrupa kupalarında mücadele eden 2 Yunan, 1 Hırvat, 3 Danimarkalı ve 2 Çek takım bulunuyor.

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

14. İsviçre 29.675 puan / 1 takım

15. Yunanistan 27.200 puan / 2 takım

16. Danimarka 27.175 puan / 3 takım

17. Çekya 27.000 puan / 2 takım

18. TÜRKİYE 26.700 puan / 2 takım

19. Hırvatistan 26.650 puan / 1 takım

(Ajansspor)