Son dakika haberi... Fenerbahçe Jose Sosa'yı resmen açıkladı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi... Fenerbahçe; Caner Erkin, Gökhan Gönül, Filip Novak, Mame Thiam gibi oyuncuların ardından Jose Sosa'ya da resmi imzayı attırdı.

21 Ağustos 2020, Cuma 23:37 Son Güncelleme:
- A +
Son dakika haberi... Fenerbahçe Jose Sosa'yı resmen açıkladı

Transfer sezonuna müthiş bir giriş yapan ve limit sorunu yaşamsına rağmen çok önemli oyuncuları kadrosuna katan Fenerbahçe, Jose Sosa'yı da resmen açıkladı. Öte yandan Jose Sosa Kanarya'da 5 numaralı formayı giyecek. Fenerbahçe Kulübü, futbola veda eden Emre Belözoğlu'nun 5 numaralı formasını yeni transfer Jose Sosa'ya verdi.  2 yıllık sözleşmeye imza atan tecrübeli futbolcu, gecenin geç saatlerinde takımın kamp yaptığı Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'ne gelecek ve kamp kadrosuna dahil olacak.



YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...