Transfer sezonuna müthiş bir giriş yapan ve limit sorunu yaşamsına rağmen çok önemli oyuncuları kadrosuna katan Fenerbahçe, Jose Sosa'yı da resmen açıkladı. Öte yandan Jose Sosa Kanarya'da 5 numaralı formayı giyecek. Fenerbahçe Kulübü, futbola veda eden Emre Belözoğlu'nun 5 numaralı formasını yeni transfer Jose Sosa'ya verdi. 2 yıllık sözleşmeye imza atan tecrübeli futbolcu, gecenin geç saatlerinde takımın kamp yaptığı Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'ne gelecek ve kamp kadrosuna dahil olacak.







