UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda deplasmanda elde ettiği 2-0'lık galibiyetin rövanşında Austria Wien'i konuk edecek olan Fenerbahçe , maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı. İki gruba ayrılan futbolcular 5e 2 top kapma çalışması yaparken, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Austria Wien müsabakasının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.

FERDİ DİNLENDİ!

Antrenmana sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Joshua King, Bruma ve Nazım Sangare katılmazken Ferdi Kadıoğlu ise tedbir amaçlı dinlendirildi.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Deplasmanda 2-0 galip gelen Fenerbahçe, her türlü galibiyet, beraberlik veya tek farklı yenilgilerde tur atlayacak. Austuria Wien’in iki farklı galibiyeti maçı uzatmalara taşıyacak. Avusturya ekibinin üç ve daha farklı galibiyetinde ise sarı-lacivertliler, Konferans Ligi’ne dahil olacak.









YİNE ROTASYON!

Lig ve Avrupa’yı bir arada götürmek için sistemsel ve takım içi rotasyona büyük önem veren Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, bugün Austria Wien karşısında da farklı bir 11 ile sahaya çıkacak. Sarı-lacivertlilerde Joshua King, UEFA’ya bildirilen listede yer almasına rağmen sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. (Milliyet)