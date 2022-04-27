Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile cumartesi akşamı yaptığı görüşme hayli olumlu geçti. 67 yaşındaki teknik adam yıllık 7 milyon Euro, yardımcılarıyla birlikte toplam 10 milyon Euro (yaklaşık 160 milyon TL) ücret talep etti. Kontratın süresini ise 3 yıl olarak belirledi. Bu nokta halen pazarlık aşamasında. Sarı-lacivertli cephe ısrarla "Anlaşma yok, karar mayıs başında verilecek" dese de Başkan Koç'u yakından tanıyanlar, Jesus ile yenen ve Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'nın da katıldığı yemeğin fotoğraflarının basına verilmesinden yola çıkarak, "Anlaşma olmasaydı, başkan o fotoğrafları vermezdi" yorumu yapıyor.

DOSYAYI İNCELEMEK İÇİN BİR HAFTA SÜRE!

Başkan Ali Koç ve yönetici Selahattin Baki'nin Jesus ile yaptığı toplantıda tecrübeli teknik adama, içinde takımla ilgili bilgilerin yer aldığı bir dosya sunduğu kaydedildi. Kadroda yer alan isimlerin performans verileri, satılma ihtimali olanlar, transfer edilebileceklerin yer aldığı dosyayı alan Jesus'un, "Yardımcılarımla incelemek için bir hafta süre istiyorum. Son kararımızı o zaman verelim" dediği de gelen bilgiler arasında. Bu arada sarı-lacivertliler, UEFA ile geçen olumlu görüşmeler sonrasında transferde yeni hocasına rahat bir ortam sunmayı da amaçlıyor.

HARCAMA LİMİTLERİ VURGUSU

Benfica'dan 28 Aralık 2021'de ayrılan deneyimli teknik adam, 4 aydır boşta. Jesus 2013'te Benfica ile Avrupa Ligi yarı finalinde Fenerbahçe'ye rakip olmuş ve Kadıköy'deki atmosferden çok etkilenmişti. Bu arada sarı-lacivertli kulüp, Jesus'la Başkan Koç'un fotoğrafı hakkında resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı: "Teknik direktör sürecinde tüm seçenekler etraflıca ve kapsamlı şekilde, harcama limitlerinden yeni spor yasasına kadar her detay dikkate alınarak yürütülmektedir. İlgili görüşmeler yeri geldiği zaman bire bir yapılmaktadır. Konu neticelendiğinde gereken açıklama yapılacaktır." (Sabah)