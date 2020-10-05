Takımın başına Erol Bulut'u getiren, 15 yeni ismi kadrosuna katan ve Diego Perotti ile Kemal Ademi'yi İstanbul'a getiren Fenerbahçe'de hareketlilik bitmiyor. Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala çalışmalarını hızlandıran Kanarya, PAOK'un yıldızı Dimitris Pelkas'ı transfer etmek üzere.

1.6 milyon euro bonservis + sonraki satıştan pay

Fenerbahçe'nin bu transfer için kasasından 1.6 milyon euro çıkacak. PAOK, 26 yaşındaki kaptanını elden çıkarmak istemese de Pelkas'ın 10 ay sonra serbest kalıyor olması transferi kolaylaştırdı. Fenerbahçe, ayrıca Yunan ekibine sonraki satıştan yüzde 20 pay verecek.

Takım arkadaşlarıyla vedalaştı

PAOK'un OFI'yi 3-0 mağlup ettiği maçta Siyah Beyazlı formayı son kez giyen Pelkas, takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Yunan yıldızın sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmen Fenerbahçe'nin futbolcusu olacağı öğrenildi.

Hakan Ateşler / FANATİK ÖZEL