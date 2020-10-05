Takımın başına Erol Bulut'u getiren, 15 yeni ismi kadrosuna katan ve Diego Perotti ile Kemal Ademi'yi İstanbul'a getiren Fenerbahçe'de hareketlilik bitmiyor. Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala çalışmalarını hızlandıran Kanarya, PAOK'un yıldızı Dimitrios Pelkas'ı transfer etmek üzere. İki kulübün bonservis konusunda anlaşmaya vardığı ve transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanacağı öğrenildi.

1.6 milyon euro bonservis + sonraki satıştan pay

Fenerbahçe'nin bu transfer için kasasından 1.6 milyon euro çıkacak. PAOK, 26 yaşındaki kaptanını elden çıkarmak istemese de Pelkas'ın 10 ay sonra serbest kalıyor olması transferi kolaylaştırdı. Fenerbahçe, ayrıca Yunan ekibine sonraki satıştan yüzde 20 pay verecek. Sözleşmesi 2021’de sona erecek Pelkas, 10 numara pozisyonunun yanı sıra sol kanat ve yardımcı forvet olarak da oynayabiliyor.

Takım arkadaşlarıyla vedalaştı

PAOK'un OFI'yi 3-0 mağlup ettiği maçta Siyah Beyazlı formayı son kez giyen Pelkas, takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Yunan yıldızın sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmen Fenerbahçe'nin futbolcusu olacağı öğrenildi.

Hakan Ateşler / FANATİK ÖZEL







