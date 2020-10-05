Son dakika haberi: Fenerbahçe, Dimitrios Pelkas transferini açıkladı

Fenerbahçe, transfer döneminin son gününde imzaları art arda attırdı. İlk olarak Kemal Ademi'yi kadrosuna katan Kanarya, aradığı 10 numarayı ise Yunanistan'da buldu. Alanyaspor'dan Bakasetas ile ilgilenen fakat maliyet nedeniyle bu transferden vazgeçen Fenerbahçe, PAOK'un 26 yaşındaki yıldızı Dimitrios Pelkas'ı kadrosuna kattı. Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçen Yunan futbolcu, kendisini Fenerbahçe oyuncusu yapan imzayı attı.

Fenerbahçe'nin bu transfer için PAOK'a 1.6 milyon euro bonservis + sonraki satıştan yüzde 20 pay vereceği gelen haberler arasında. Takım kaptanı olan ve taraftarın sevgilisi haline gelen Pelkas, Siyah Beyazlı ekipte 1 Yunanistan Süper Ligi, 2 Yunanistan Süper Kupası kazandı. PAOK'un 26 yaşındaki kaptanını elden çıkarmak istemediği fakat Pelkas'ın 10 ay sonra serbest kalıyor olmasının transferi kolaylaştırdığı aktarıldı. Pelkas, 10 numara pozisyonunun yanı sıra sol kanat ve yardımcı forvet olarak da oynayabiliyor.

Bu sezon 8 resmi maçta 2 gole imza atan Pelkas, PAOK formasıyla Beşiktaş'a karşı da görev yapmıştı. Pelkas bugüne kadar Yunanistan Milli Takımı'nda da 15 maça çıktı.





'10 numarayı giyecektim ama Samatta almış'

Fenerbahçe'de 14 numaralı formayı giyecek olan Pelkas, "14 numaralı formayı giyeceğim. Bu numarayı seviyorum. 10 numarayı giyecektim ama Samatta o numarayı almış. Benim için bu problem değil, çünkü futbol numaralarla değil sahada oynanıyor." ifadelerini kullandı.







