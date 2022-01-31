Fenerbahçe resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile İranlı futbolbusu Allahyar Sayyadmanesh'in sezon sonuna kadar Championship takımlarından Hull City’e kiralandığını açıkladı. Birkaç gün önce Allahyar'ın boservisiyle birlikte İngiliz ekibine kiralanacağı ifade edilmişti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Futbolcumuz Allahyar Sayyadmanesh, sezon sonuna kadar Championship takımlarından Hull City’e kiralanmıştır.

Resmi imzaları bugün atılıp transfer süreci tamamlanmış olan sporcumuza başarılar diliyoruz.







