Son dakika haberi: Felipe Melo Galatasaray için geliyor

Galatasaray'da oynadığı dönemde gösterdiği performans ve hırslı görüntüsüyle taraftarın gönlünde taht kuran Brezilyalı orta saha Felipe Melo, Türkiye'ye geliyor. 36 yaşındaki futbolcu, 14 Aralık'taki Galatasaray - Ankaragücü maçını izlemeye geleceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından taraftara mesaj gönderen Melo, Sarı Kırmızılı camiayı çok özlediğini belirtti ve, 'Sevgili Galatasaray ailem! Sizleri çok ama çok özledim, biraz sabredin. 14 Aralık'ta beraberiz, umarım beni özlediniz. Çünkü ben sizleri çok özledim. Sizleri kucaklamak için sabırsızlanıyorum.'' açıklamasını yaptı.

Melo, paylaşımına A Takım İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ı etiketledi. Galatasaraylı taraftarlar, tecrübeli futbolcunun bu paylaşımını etkileşim yağmuruna tuttu.

Galatasaray formasıyla dört sezonda üç lig şampiyonluğu yaşayan Melo, aynı zamanda 2 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa kazandı.

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