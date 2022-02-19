Türk futbolunun ve Galatasaray 'ın efsane ismi Fatih Terim, sarı-kırmızılılardaki 4. teknik direktörlük döneminde üst üste gelen başarısız sonuçların ardından kovulmuştu. Başkan Burak Elmas ile yaptığı toplantı sonrası 10 Ocak tarihinde görevine son verilen Fatih Terim'in takım çalıştırıp çalıştırmayacağı ise futbol kamuoyunda merak ediliyordu.

Edinilen bilgiye göre Terim'e birçok teklif gelmesine karşın tecrübeli hocanın son gelen teklifi de reddederek bu sezon takım çalıştırmayacağı, inzivaya çekildiği Bodrum'da kalmaya devam edeceği öğrenildi.

Fatih Terim, Galatasaray'da yaşanan ayrılık sonrası sosyal medya hesabından "Galatasaray'daki ilk imzam ve son imzam..." paylaşımını yapmış ve sarı-kırmızılılara teknik direktör olarak bir daha dönmeyeceğinin sinyalini vermişti.

BOSNA HERSEK, FATİH TERİM'E 2 DEFA TALİP OLDU

Galatasaray'daki 4. döneminde 2 Süper Lig şampiyonluğu tadan Terim'e Mustafa Cengiz döneminde 2017 ve 2020 yıllarında Bosna Hersek Milli Takımı talip olmuştu.

2017 yılında Bosna Hersek Futbol Federasyonu ile Fatih Terim arasındaki görüşmelerde aracılık yapan Galatasaray'ın eski futbolcusu Tarık Hodzic, 2020 yılındaki ikinci görüşme sonrası yaptığı açıklamada Terim'in, Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan resmi teklif beklediğini ifade etmiş, taraflar anlaşma sağlayamamıştı. (Akşam)