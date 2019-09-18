Galatasaray'da son dakika haberi: Teknik direktör Fatih Terim, Club Brugge maçına çok kısa bir süre kala canlı yayında açıklamalar yaptı.

Fatih Terim, Club Brugge ile oynayacakları maç özelinde konuştu, gündeme damga vuran Fenerbahçe-Galatasaray gerginliği hakkında ise yorum yapmadı.

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a konuşan Terim, şöyle konuştu: Ben takımıma güveniyorum. Türkiye Ligi'nden çok daha fazla efor sarf etmemiz gerekiyor. Daha fazla konsantre olmalıyız, daha fazla istemeliyiz. Luyindama ve Marcao da dahil 6-7 tane yeni oyuncuyla oynuyoruz.

Brugge, kendi sahasında çok iyi oynayan bir ekip. İlk maçı kendi taraftarı önünde kazanmak isteyecektir ama takımıma güveniyorum.

Terim, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamaları sonrası başlayan tartışmalarla ilgili olarak ise herhangi bir yorum yapmadı. Terim'in 90 dakika sonrası basın toplantısında soru gelmesi halinde konuyla ilgili açıklamalar yapması bekleniyor.

Bu haberi de okudular Club Brugge - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz mi?



