Süper Lig 'in 6. haftasında Kayserispor'a 3-0 kaybeden ve galibiyet hasreti 4 maça çıkan Galatasaray 'da teknik direktör Fatih Terim, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi. Futbolda bazen böyle durumların olduğunu vurgulayan Terim, "Biz Galatasaray takımıyız, bu gibi şeyleri çok gördük. Altından kalkmasını biliriz, bildik. Eski günlerimize veya oynadığımız çok iyi maçlara döneceğimiz kesin." dedi ve ekledi:

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'Galatasaraylılar bilmelidir ki biz doğru yoldayız'

''Karamsarlığa kapılmanın hiçbir manası yok. Futbolda bazen böyle oluyor, istedikleriniz olmuyor. Biz her oyuncunun yapmak istediğini, ne olduğunu bilecek kadar Galatasaraylıyız. Galatasaraylılar bilmelidir ki biz doğru yoldayız. Neticeler yanlış olabilir, bize yardım etmeyebilir. Bunları bir tarafa koyabilecek tecrübeye ve Galatasaraylılığa sahibiz.''

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'Biz bunların üstesinden geliriz'

''Biz bunları o kadar çok gördük ki kritik zamanlarda... Şimdi çok zaman var, biz bunların üstesinden geliriz. Galatasaraylılar kusura bakmasınlar, bazen böyle üzüyoruz.''







