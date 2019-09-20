Son dakika haberi: Fatih Terim Ali Koç’a cevap verecek

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Fatih Terim polemiği uzun süre daha devam edecek gibi görünüyor... Terim’in, Şampiyonlar Ligi’ndeki Real Madrid ve PSG gibi dev rakiplere karşı mücadeleyi kast ederek, “Maçlar masa başında değil, sahada kazanılır” demesini, Süper Lig’e bir gönderme olarak düşünen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tecrübeli hocaya, “Sicili bozuk biri” diye seslenmişti.

İlk olarak Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “İnsanla hayvanı ayıran edeptir” diyerek Koç’a tepkisini ortaya koydu. Sonrasında sözü, Fatih Terim aldı...

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İlk açıklama Belçika’da

Brugge maçının ardından basın toplantısında gelen soru üzerine açıklama yapan Terim, “Burası sicilin, paranın, nüfusun, reklamın geçtiği yerler değil. Burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım isterseniz. Daha sonra bakarız, değerse cevabını veririz” ifadelerini kullandı.

Ancak Fatih hocanın tepkisi bu ifadelerle sınırlı kalmayacak.

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Yeni bir video hazırlığı

Tecrübeli hoca, takımını şimdiden 2 hafta sonraki Fenerbahçe derbisine hazırlamaya başladı. Terim, görkemli bir zaferle birlikte, en iyi cevabın sahada verileceğini düşünüyor. Fatih hoca cezası nedeniyle derbide kulübede olmayacak. Takımını locadan takip edecek. Ancak büyük ihtimalle sosyal medyadan yayınlayacağı bir videoyla, Ali Koç’un sözlerine çok daha ağır bir karşılık verecek.

Cengiz için PFDK tehlikesi

Fatih Terim için “Bir insanın sicili nasıl bu kadar bozuk olabilir” dedikten iki gün sonra “Sportmenliğe aykırı açıklamaları” gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevkedilen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz sert bir karşılık vermişti. “İnsanla hayvanı ayıran edeptir. Edebimi bozmak istemiyorum” diyen Cengiz’in de PFDK’ya sevkedilmesi bekleniyor. Başkan geçen yıl Fenerbahçe maçı sonrası iki ayrı açıklamasından dolayı toplamda 150 gün ceza almıştı.