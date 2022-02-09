Son dakika... Kış transfer döneminde 4 futbolcuyla sözleşme imzalayan Galatasaray , ligin kalan diliminde çıkışa geçmek istiyor. Torrent yönetiminde kalan haftalarda maksimum puan toplamayı hedefleyen Aslan, yeni sezon için de şimdiden çalışmalara başladı. İşte detaylar...

EMRE AKBABA GELECEK SEZON DÖNÜYOR

Alanyaspor 'da eski günlerini hatırlatan Emre Akbaba, dönüş biletini aldı. 29 yaşındaki oyuncu, Akdeniz ekibinde 21 maçta 10 gol atıp 4 asist yaptı. Alanya maçında oyuncuyu rakip olarak izleyen teknik direktör Torrent ise Emre Akbaba hakkındaki raporunu yönetime iletti. Milli futbolcunun gelecek sezon G.Saray'da olması gerektiğinin altını çizen İspanyol hoca, yakın çevresine ise "Emre Akbaba bu takımda oynar" diyerek fikirlerini paylaştı. (Sabah)