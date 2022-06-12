Son dakika haberi! Cem Bölükbaşı kazaya karıştı! Olay sözler

Formula 2'de mücadele eden milli sporcumuz Cem Bölükbaşı, Bakü'de düzenlenen Azerbaycan Grand Prix'si ana yarışında kaza yaptı.
Cem Bölükbaşı, Roy Nissany'nin arkadan teması sonrasında kaza yaptı ve yarış dışı kaldı. Kazaya karışan Nissany, Bölükbaşı'na: "Üzgünüm çocuklar, pistte bir aptal var." ifadelerini kullandı. Türk pilot ise "Bana vuran o" dedi.
SPRİNT YARIŞINI TAMAMLAYAMADI
Dün yapılan sprint yarışında da Bölükbaşı kazaya karışarak yarış dışı kalmıştı. Mücadeleye 21. sırada başlayan Cem, güvenlik aracının piste girmesiyle 12. sıraya kadar yükseldi. Fakat Bölükbaşı konumunu koruyamadı. Sprint yarışında 4 aracın karıştığı kazada Cem Bölükbaşı, İlk virajda Calan Williams ile çarpışarak yarış dışı kaldı. Bölükbaşı kazandan yara almadan kurtuldu.
SUUDİ ARABİSTAN'DA KAZA YAPMIŞTI
Kariyerinde ilk kez Formula 2'de mücadele eden Cem Bölükbaşı, Suudi Arabistan GP'de kaza yapmış ve kaburgalarını kırmıştı. Cem bu kaza sonrası iki yarış kaçırmıştı. Bölükbaşı daha sonrasında Barselona'da yarışa katılmıştı.
MONACO'DA İYİ DERECE ELDE ETTİ
Monaco Grand Prix'sinde kariyerinin en iyi derecesine imza atan Cem; Sprint yarışını 12. sırada, ana yarışı ise 11. sırada bitirmişti.
Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 5'inci ayağı Monaco Grand Prix'sini 11'inci sırada bitirerek çok önemli bir başarıya imza atan Cem Bölükbaşı, "Seviyenin çok yüksek olduğunu tahmin edebiliyorduk, atmosferin inanılmaz olacağını tahmin edebiliyorduk. Ne kadar çılgın bir şey olacağını, Monaco gibi bir pistin ne kadar inanılmaz olacağını tahmin ediyorduk. Ama bu kadar iyi, bu kadar güzel olacağını tabii ki tahmin edememişiz. Beklentimizin her konuda çok üzerindeydi her şey" ifadelerini kullanmıştı.
Formula 2 Dünya Şampiyonası Puan Durumu
Felipe Drugovich 122
Théo Pourchaire 81
Jehan Daruvala 53
Marcus Armstrong 50
Jüri Vips 49
Jack Doohan 45
Enzo Fittipaldi 42
Liam Lawson 38
Logan Sargeant 38
Richard Verschoor 32
Ralph Boschung 32
Dennis Hauger 30
Ayumu Iwasa 28
Frederik Vesti 25
Clement Novalak 22
Roy Nissany 14
Jake Hughes 14
Calan Williams 5
David Beckmann 4
Marino Sato 2
Cem Bölükbaşı 0
Olli Caldwell 0
Amaury Cordeel 0