Son dakika haberi! Cem Bölükbaşı kazaya karıştı! Olay sözler

Formula 2'de mücadele eden milli sporcumuz Cem Bölükbaşı, Bakü'de düzenlenen Azerbaycan Grand Prix'si ana yarışında kaza yaptı.

Cem Bölükbaşı, Roy Nissany'nin arkadan teması sonrasında kaza yaptı ve yarış dışı kaldı. Kazaya karışan Nissany, Bölükbaşı'na: "Üzgünüm çocuklar, pistte bir aptal var." ifadelerini kullandı. Türk pilot ise "Bana vuran o" dedi.

SPRİNT YARIŞINI TAMAMLAYAMADI

Dün yapılan sprint yarışında da Bölükbaşı kazaya karışarak yarış dışı kalmıştı. Mücadeleye 21. sırada başlayan Cem, güvenlik aracının piste girmesiyle 12. sıraya kadar yükseldi. Fakat Bölükbaşı konumunu koruyamadı. Sprint yarışında 4 aracın karıştığı kazada Cem Bölükbaşı, İlk virajda Calan Williams ile çarpışarak yarış dışı kaldı. Bölükbaşı kazandan yara almadan kurtuldu.

SUUDİ ARABİSTAN'DA KAZA YAPMIŞTI

Kariyerinde ilk kez Formula 2'de mücadele eden Cem Bölükbaşı, Suudi Arabistan GP'de kaza yapmış ve kaburgalarını kırmıştı. Cem bu kaza sonrası iki yarış kaçırmıştı. Bölükbaşı daha sonrasında Barselona'da yarışa katılmıştı.

MONACO'DA İYİ DERECE ELDE ETTİ

Monaco Grand Prix'sinde kariyerinin en iyi derecesine imza atan Cem; Sprint yarışını 12. sırada, ana yarışı ise 11. sırada bitirmişti.

Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 5'inci ayağı Monaco Grand Prix'sini 11'inci sırada bitirerek çok önemli bir başarıya imza atan Cem Bölükbaşı, "Seviyenin çok yüksek olduğunu tahmin edebiliyorduk, atmosferin inanılmaz olacağını tahmin edebiliyorduk. Ne kadar çılgın bir şey olacağını, Monaco gibi bir pistin ne kadar inanılmaz olacağını tahmin ediyorduk. Ama bu kadar iyi, bu kadar güzel olacağını tabii ki tahmin edememişiz. Beklentimizin her konuda çok üzerindeydi her şey" ifadelerini kullanmıştı.

Formula 2 Dünya Şampiyonası Puan Durumu

Felipe Drugovich 122

Théo Pourchaire 81

Jehan Daruvala 53

Marcus Armstrong 50

Jüri Vips 49

Jack Doohan 45

Enzo Fittipaldi 42

Liam Lawson 38

Logan Sargeant 38

Richard Verschoor 32

Ralph Boschung 32

Dennis Hauger 30

Ayumu Iwasa 28

Frederik Vesti 25

Clement Novalak 22

Roy Nissany 14

Jake Hughes 14

Calan Williams 5

David Beckmann 4

Marino Sato 2

Cem Bölükbaşı 0

Olli Caldwell 0

Amaury Cordeel 0