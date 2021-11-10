Hürriyet'in haberine göre; Süper Lig ’de son 2 maçını kaybederek zirvenin 10 puan gerisine düşen, Şampiyonlar Ligi’nde henüz galibiyeti bulunmayan Beşiktaş , devre arasında takıma takviye yapmayı planlarken gündemin ilk sırasında takımın eski yıldızı Anderson Talisca var.

Orta alanda ve forvette hem itici güç hem de dikine oynayan futbolcu talebinde bulunan teknik direktör Sergen Yalçın’ın isteği üzerine scoutlar ile araştırmalarını sürdüren yönetim bu noktada Talisca ile fikir alış verişinde bulundu.

ÇİN LİGİ'NDEN SUUDİ ARABİSTAN'A GİTTİ

2016-17 sezonunda kiralık olarak geldiği Beşiktaş’taki ilk sezonunda kazanılan şampiyonluğa 13 gol, 2 asistle katkı veren Sambacı ertesi sezon da ligde çıktığı 33 maçta 14 gol atıp, 7 asist yapmıştı. Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde gruptan namağlup çıkan, en çok puan (14) toplayan Türk takımı olduğu 2017-18 sezonunda tüm kulvarlarda 40 maçta 20 gol, 7 asistle oynayan Brezilyalı futbolcu sezon sonunda Çin Süper Ligi’nin yolunu tutmuş, bu sene de Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile anlaşmıştı.

AL NASSR'DA YAŞANANLARDAN RAHATSIZ

Ancak Suudi Arabistan ekibinin mali yükümlülükleri yerine getirmediği için Asya Şampiyonlar Ligi’nden men edilmesinin ardından, kulüp içinde yaşanan tartışmalardan rahatsız olan Talisca’nın ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. İlk görüşmelerde olumlu yanıt alan Beşiktaş Yönetimi’nin yıldız oyuncunun menajeri ile önümüzdeki günlerde bir araya geleceği ifade edildi.

Al Nassr ile 2024 Haziran’a sözleşmesi bulunan Talisca’nın yıllık 8 milyon Euro’ya imza attığı iddia edilmişti.