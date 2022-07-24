Beşiktaş , Rangers'a giden Rıdvan Yılmaz'ın yerini doldurmak için harekete geçti. Alanyaspor 'dan Tayfur Bingöl'ü isteyen ancak 2 milyon Euro bonservis bedeline takılan siyahbeyazlılar alternatif isimlerle de görüşmelere başladı ve rota Almanya'ya çevrildi.

Schalke 04'te oynayan Kerim Çalhanoğlu için geçtiğimiz aylarda nabız yoklayan ancak Rıdvan Yılmaz'ın transferinin gerçekleşmemesi üzerine durdurulan girişim bir kez daha başlatıldı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN KUZENİ

19 yaşındaki oyuncu geçen sezon Alman ekibinin A takımında ligin son bölümünde 10 maçın 9'unda formayı sırtına geçirip çıkışa geçmişti. Almanya'nın alt yaş kategorilerinde de görev alan Kerim için Beşiktaş, Schalke'ye satın alma opsyonlu kiralama teklifi yapacak.

Genç sol bek, geçtiğimiz sezonun toplamında 22 maçta forma giymiş ve 1 gol, 3 asistlik performans göstermişti. Kerim aynı zamanda milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da kuzeni. (Sabah)