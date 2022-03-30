Bu sezon yer aldığı 3 kulvarda da hücum hattındaki bitiricilik sorunu sebebiyle erkenden havlu atan Siyah-Beyazlılar, yeni dönemin kadrosunu kurmak için çalışmalara başladı. Bu doğrultuda sezon sonunda İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’ye geri gönderilecek Michy Batshuayi’nin yerini doldurmak için çalışmalarda bulunan Kara Kartal’ın gündemine sürpriz bir ismin geldiği ortaya çıktı. 2006-08 sezonlarının ardından 2018-20 arasında da Beşiktaş forması giyen ardından 2 yıl önce Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille’in yolunu tutan Burak Yılmaz, Siyah-Beyazlılar’ın radarına girdi.

Masal gibi veda...

Lille’i geçen sezon Fransa Lig 1 şampiyonluğuna ulaştıran temel etkenler arasında yer alan Burak Yılmaz, bu dönem bitecek kontratının ardından Süper Lig’e dönmeyi planlıyor. Kariyer finalini Türkiye’de yapmak isteyen Burak’ın tercihi Beşiktaş... Kongre üyelik kartını bizzat başkan Ahmet Nur Çebi’den alan 36 yaşındaki futbolcunun, atacağı gollerle yeni sezonda Kara Kartal’ı şampiyonluğa taşıyıp futbol kariyerine masal gibi bir veda etmeyi planladığı ifade edildi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin de bu talebe olumlu baktığı kaydedildi.

‘200 golü geçmesini isterim’

A Milli Takım kariyerine Portekiz karşısında kaçırdığı penaltı sonrasında nokta koyan Burak Yılmaz, bu sezon Lille formasıyla 34 maçta 7 gol ve 4 asistle oynadı. Tecrübeli golcünün babası Fikret Yılmaz, oğluyla ilgili olarak birkaç ay önce yaptığı açıklamada, “Biz Adanalıyız. Burak, Avrupa’da devam edip teknik direktörlük lisansı da alabilir, diğer taraftan buraya da gelebilir. Ben burada 200 golü geçmesini istiyorum. Kendisine layık bir takımda oynayıp, 200 golü geçip, futbola veda etmesini istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Burak Yılmaz, Lille formasıyla bu sezon 34 maça çıkıp 11 gole katkı yaptı. Tecrübeli golcü, geçen hafta A Milli Takım'ı bırakma kararı aldı.

Orhan Yıldırım