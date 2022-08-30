Geçtiğimiz sezonun sonunda Beşiktaş 'la sözleşmesi sona eren ve Türkiye'den ayrılan 29 yaşındaki Oğuzyan Özyakup'un yeni takımı belli oluyor. 2012 yılında Beşiktaş'a transfer olan Oğuzhan, 10 yıllık Beşiktaş macerasını sonlandırmıştı.

OĞUZHAN ÖZYAKUP'U İSTEYEN TAKIM BELLİ OLDU

Oğuzhan Özyakup, Hollanda'ya geri dönme yolunda. Tecrübeli futbolcunun Hollanda ekibi Groningen ile görüşme yaptığı ortaya çıktı. Takvim'in haberine göre, Groningen'in kadrosuna katmak istediği Oğuzhan Özyakup'un kendisine gelen teklife sıcak baktığı ifade ediliyor.

2012 yılında Arsenal'in U21 takımından 500 bin Euro bedelle transfer olan Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'la 226 maça çıktı ve bu maçlarda 26 gol ve 41 asist katkısı yaptı.



