Teknik direktör sergen yalçın ile yapılan görüş alışverişinde çok sayıda oyuncu gündeme gelirken, orta alan için Alex Teixeira ismi öne çıktı. Hürriyet'in haberine göre; Çin macerası sona eren ve bonservisi elinde bulunan Brezilyalı futbolcu ile temasa geçilirken, vatandaşı Josef de Souza’dan da destek istendi.

50 MiLYON EURO’YA GiTMiŞTi

Shakhtar Donetsk’te yıldızı parlayan Alex Teixeira, Şubat 2016’da 50 milyon Euro’ya Jiangsu Suning’e transfer olmuştu.

Brezilyalı on numara, Çin kariyerinde 153 maçta görev alırken 73 gol attı, 43 asist yaptı.

Bu arada Beşiktaş’ın, NEC Nijmegen’de oynayan Hollandalı kanat oyuncusu Elayis Tavşan’la da görüştüğü belirtildi.