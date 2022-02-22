Beşiktaş , ligde geçen hafta konuk ettiği Altay kaşısına 8 eksikle çıkmıştı. Valentin Rosier, Oğuzhan Özyakup, Rıdvan Yılmaz, Cyle Larin ve Miralem Pjanic’i yaşadıkları sakatlık nedeniyle bu karşılaşmada forma giyememişti. Takımın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi de cezalı olması sebebiyle bu müsabakada görev yapamamıştı. Ek olarak uzun süredir sakatlığı bulunan; Kevin N’Koudou ve Mert Günok da listeye eklendiğinde sayı 8’e çıkmıştı. Kadrosundan birçok önemli oyuncusundan yoksun olmasına rağmen Altay’ı 1-0 yenmeyi başaran Beşiktaş, cumartesi günkü zorlu Sivasspor mücadelesi öncesinde ideal kadrosuna büyük oranda ulaşacak.









N’Koudou’nun dönüşü...

Kara Kartal’da sakatlıkları düzelen; Valentin Rosier, Oğuzhan Özyakup, Rıdvan Yılmaz ve Cyle Larin’e ek olarak kart cezası biten Batshuayi, kadroya geri dönecek. Beşiktaş’ta tedavi süreci devam eden Miralem Pjanic’in ise bir hafta daha dinlendirilmesi planlanıyor. Öte yandan sahalardan uzun süredir uzak kalan Kevin N’Koudou’nun da mart ortasında göreve hazır hale gelmesi hedefleniyor.