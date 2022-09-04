Ankaragücü ile bugün karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş ’ta, Teknik Direktör Valerien Ismael, serinin devam etmesini istedi. Sadece galibiyet değil oyun temposunun da devam etmesi gerektiğini söyleyen Fransız teknik adam, maç toplantısında temponun daha da arttırılmasını istedi.

İkinci yarı tempo uyarısı!

Milliyet'in haberine göre; Özellikle karşılaşmaların ilk yarılarında oynanan futbolla tüm futbolseverlerin dikkatini üzerine çeken Beşiktaş’ta, Valerien Ismael bu temponun ikinci yarıda da devam etmesi için yoğun bir çalışma içerisine girdi. Oyuna sonradan giren futbolculara da taktiksel uyarılarda bulunan siyah - beyazlı teknik adam, ilk yarıdaki oyun disiplininin 90 dakikaya yayılması gerektiğini aktardı.









"Kolay maç olmayacak"

Taktiksel disiplin konusunda kimseye taviz vermeyen hatta bunun uğrunda Serdar Saatçı’yı takıma geri almayan Valerien Ismael, Ankaragücü maçının çok kolay bir maç olmayacağını, Beşiktaş’a karşı çok iyi bir motive olmuş rakibe karşı oynayacaklarını da söylediği belirtildi.





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