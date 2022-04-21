Beşiktaş ’ta teknik direktör Valerien Ismael sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Kevin N’Koudou’ya sezon geri kalan 5 haftalık sürecinde daha fazla şans vermesi bekleniyor.

Ismael’in sakatlık yüzünden bu sezon ligde 21 maç kaçıran Fransız futbolcunun Kasımpaşa karşılaşmasında ilk 11’de yer vereceği ifade edildi. Fransız teknik adamın son haftalarda göstereceği performansına göre bu oyuncunun kalıp kalmamasına karar vereceği öğrenildi.

Öte yandan pazartesi günü oynanacak Kasımpaşa maçının biletleri satışa çıktı. Vodafone Park’ta 20.30’da başlayacak olan maçın biletleri 65-175 TL arası değişiyor. (Hürriyet)