Beşiktaş ’ta Kasımpaşa karşısında alınan 3-0’lık şok yenilginin üzüntüsü ve hayal kırıklığı yaşanıyor. UEFA Konferans Ligi’ne katılma hedefi yolunda ağır bir darbe yiyen siyah-beyazlı takım sezonu en iyi noktada bitirerek geleceğe odaklanmak istiyor.

YENİLGİ ISMAEL'İ ŞOK ETTİ

Kasımpaşa mağlubiyeti; yönetim kurulu, oyuncular ve taraftarlar gibi Teknik Direktör Valerien Ismael’i de adeta şoke etti. Fransız çalıştırıcının bazı oyuncularla ilgili radikal kararlar almaya hazırlandığı ifade edildi. Buna göre Valerien Ismael birkaç gün içinde Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile bir araya gelerek tüm taleplerini iletecek.

OĞUZHAN, MEHMET TOPAL, GÖKHAN TÖRE...

Yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için şimdiden düğmeye basan deneyimli teknik adamın kritik toplantıda çok sayıda futbolcuyla yolların ayrılmasını isteyeceği ileri sürüldü. Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal ve Gökhan Töre’yi daha önce defterden silen Ismael’in bu oyuncular gibi sözleşmesi biten bazı isimlerle ilgili olumsuz düşüncelere sahip olduğu aktarıldı. Fransız teknik adamın, Ceyhun Kazancı ile yapacağı toplantıda bu oyuncuların isimlerini tek tek ileteceği vurgulandı.

TRANSFER İSTEDİĞİ MEVKİİLER

Valerien Ismael transfer taleplerini de Kazancı’ya bildirecek. Golcü takviyesi ve hücum hattının güçlendirilmesi konusunda ısrarcı olan siyah-beyazlı teknik adam, orta saha ve savunmaya da transfer istiyor. Transferde hemen harekete geçilmesini isteyen Ismael’in, Kazancı’nın önereceği futbolcuları da yardımcılarıyla mercek altına alacağı belirtildi. Yapılacak değerlendirmelerin ardından takımdan ayrılacak oyuncuların ve transfer listesinin en kısa sürede şekillenmesi bekleniyor. (Milliyet)