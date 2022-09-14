Beşiktaş ’ta Ismael’in cezası nedeniyle maç sonu konuşan yardımcı antrenör Adam Murray “Kendi hatalarımız nedeniyle kaybettik” derken takımın Fransız teknik patronu toplantı yapıp Başakşehir maçındaki hataları tek tek anlattı.

Hürriyet'in haberine göre; Oyun sıkıştığında beklerinin buna müdahale etmesi gerektiğini belirten Ismael “Orta saha beklentinin üstüne çıkmalı” derken Weghorst’un istenilen topları alamadığına da vurgu yaptı. Rakibin topa sahip olarak tempoya hakim olmasına izin vermemeleri gerektiğini anlatan 46 yaşındaki çalıştırıcı hatalardan ders çıkaracaklarını söyledi.





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