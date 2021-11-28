Beşiktaş 'ta teknik direktör Sergen Yalçın görevden ayrılacak mı? Siyah-Beyazlı takımın taraftarları ve spor kamuoyu bu sorunun cevabını arıyor.

Süper Lig 'in 14. haftasında Sergen Yalçınlı Beşiktaş sahasında Giresunspor'a şok bir skorla 4-0 mağlup olmuştu. Bu sonucun ardından Siyah-beyazlı takımın kötü gidişi sürüyor. Beşiktaş son 13 maçında 11. yenilgisi aldı.

Randavu istemedi...

Bu sonuçların ardından Sergen Yalçın'ın istifa edip etmeyeceği büyük merak konusu. Geçen sezon Beşiktaş'la çifte kupa sevinci yaşayan Sergen Yalçın'ın henüz Başkan Ahmet Nur Çebi'den randevu istemediği belirtiliyor.

49 yaşındaki teknik adam Giresunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada "" Başkanla oturup durum değerlendirmesi yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Orhan Yıldırım