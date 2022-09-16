Beşiktaş 'ta Ghezzal sıkıntısı devam ediyor. Hürriyet'in haberine göre; Süper Lig’in 2. haftasındaki Corendon Alanyaspor maçında geçirdiği sakatlık nedeniyle 4 haftadır forma giyemeyen Beşiktaşlı Rachid Ghezzal, yarın yapılacak İstanbulspor maçında da forma giyemeyecek.

Sezona çok iyi başlayarak ilk 2 maçta 2 gol, 1 asist üreten Cezayirli kanat oyuncusunun 2 Ekim Pazar günü Vodafone Park’ta oynanacak Fenerbahçe derbisine yetişmesi bekleniyor.

Beşiktaş’ta Ghezzal’ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Dele Alli ve Atiba Hutchinson da İstanbulspor karşısında görev yapamayacak.