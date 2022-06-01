Yeni sezonda Süper Lig'de yeniden şampiyonluk hedefleyecek olan Beşiktaş , transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar, hücum hattı için rotasını, Trabzonspor 'un geride bıraktığımız sezonda şampiyon olmasında büyük pay sahibi olan Anthony Nwakaeme'ye çevirdi. Bordo- Mavililer'le henüz biten sözleşmesini uzatmayan ve geleceğinin ne olacağı merak konusu olan Nwakaeme için Kara Kartal hamlesini yapmak için doğru anı kovalıyor. Nijeryalı yıldız, kulübünden 3 yıllık kontrat için yaklaşık 3 milyon Euro talep ediyor. Tarafların anlaşamaması durumunda hemen harekete geçecek olan Kara Kartal, 33 yaşındaki kanat oyuncusunu ikna etmeye çalışacak.

İsmael de çok beğeniyor

Kartal'ın bonuslar hariç yıldız futbolcu için 2 milyon Euro'nun üzerinde senelik ücret vermeyi planladığı gelen haberler arasında yer alıyor. Siyah-Beyazlılar'ın teknik direktörü Valerien İsmael'in de Türkiye'ye geldiğinden beri en beğendiği oyuncular arasında yer alan Nwakaeme ile ilgili ilerleyen zamanda, hareketli günlerin olması bekleniyor.

Orhan Yıldırım