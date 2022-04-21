Kartal’da yeni sezona yönelik transfer ve kadro planlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile Teknik Direktör Valerien Ismael bu doğrultuda önümüzdeki hafta kapsamlı bir toplantı yapacak.

Beşiktaş ’ın başında üç maça çıkan ve oyuncularını büyük ölçüde tanıyan Valerien Ismael, Kasımpaşa karşılaşmasından sonra gerçekleşecek zirvede yeni sezon kadrosunda düşünmediği isimleri Ceyhun Kazancı’ya iletecek. Fransız teknik adam birlikte yola devam etmek istediği futbolcuların listesini de teslim edecek.

Ön görüşme yapılan isimler

Toplantıda transfer konusu da bütün yönleriyle masaya yatırılacak. Valerien Ismael, pozisyon ve oyuncu tipi olarak tüm taleplerini Ceyhun Kazancı’ya aktaracak. Scout ekibiyle birlikte uzun süredir oyuncu izleyen Kazancı, yerli ve yabancı olarak ön görüşme yapılan ve takip edilen isimleri Ismael’in önüne koyacak.

Yeni golcü konusu

Gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen ve transferde hata yapmak istemeyen siyah-beyazlı teknik adamın da birçok oyuncuyu şahsen takip ettiği belirlendi. Valerien Ismael’in, Ceyhun Kazancı ile yapacağı toplantıda bu oyuncuları da gündeme getireceği ifade edildi. İkilinin karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak transferdeki yeni yol haritasını çizecekleri vurgulandı. Ismael ve Kazancı’nın iki yeni golcü alınması konusunda hemfikir oldukları da öğrenildi. (Milliyet)