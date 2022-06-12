Sezon başında İngiltere ekibi Chelsea’den kiralanan Michy Batshuayi ve kulüple sözleşmesi sona eren Cyle Larin’le yollarını ayıran Beşiktaş , forvet operasyonuna başlamıştı. Bu doğrultuda ilk olarak Almanya Bundesliga devi Leipzig’den Alexander Sörloth’la ilgilenen yönetim, bir türlü sonuç alamamıştı. Real Sociedad’d aki kiralık kontratının sona ermesi sonrasında Leipzig’e dönen Norveçli forvet için kulübüne, aynı Gedson Fernandes’i Benfica’dan alırken yaptığı gibi 6 milyon Euro artı sonraki satıştan yüzde 50 pay öneren Beşiktaş, bu teklifini kabul ettirmeye çalışıyor. Oyuncusu için direkt olarak 10 milyon Euro talep eden ancak bu bedeli ödeyebilecek bir takım bulamayan Leipzig’in, mevcut şartlara göre en iyi öneriyi sunan Beşiktaş’a olumlu yanıt verebileceği belirtildi.

Kulübü ikna oldu

Yeni sezonda İngiltere İkinci Ligi’nde mücadele edecek olan Burnley’den mesai yapan Kara Kartal, oyuncunun kulübünü kiralama konusunda ikna etmişti. Ya klaşık 200 bin Euro bedel karşılığında Ada kulübüyle ön anlaşma yapan idareciler, Türkiye’den Fenerbahçe olmak üzere Avrupa’dan da birçok talibi bulunan oyuncuyu henüz ikna edemedi. Deneyimli isme son kararı için verdiği süre dolmak üzere olan yönetimin, listedeki diğer adaylara hız verdiği belirtildi.

20 milyon Euro’luk adam

Forvet transferini 27 Haziran’da başlayacak yeni sezon kampına kadar bitirmeyi amaçlayan Beşiktaş Yönetimi, Fransa Lig 1 ekibi Nice’den Kasper Dolberg’i de istiyor. Danimarkalı forvet için kulübüyle temaslara başlayan yönetim, 24 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için teklifini sundu. Bu sezon Nice’de 30 maça çıkıp 7 gol ve 2 asistle oynayan 1,87’lik santrfor, 3 yıl önce Ajax’tan Nice kulübüne 20,5 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.