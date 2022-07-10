Siyah-Beyazlılar, peş peşe yaptıkları takviyelerle transfere damgasını vurmuştu. Kısa sürede; savunma orta saha ve hücum bölgeleri için transferleri peş peşe İstanbul’a getiren ve yerli operasyonuna da nokta koymak üzere olan Kara Kartal’da an itibarıyla sıra, joker hamlesine geldi. İsviçre ekibi Young Boys’tan Christian Fassnacht’ı bir süredir gündeminde tutan yönetim, öncelikli transferlerin sonuçlanması sonrasında rotayı bu oyuncu olarak belirledi. 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için son olarak kulübüne 2 milyon Euro teklif eden yönetimin, pazarlıklar sonrası 2.5 milyon Euro’ya kadar inen kulübü bayram sonrasında ikna etmeyi amaçlıyor.

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Orta sahanın sağında oynamasına rağmen görev verildiğinde, merkez, sol ve 10 numarada da görev yapabilen tecrübeli futbolcunun da kariyerine Beşiktaş ’ta devam etmeye olumlu baktığı kaydedildi. Eşiyle beraber İstanbul’a gelip Vodafone Park ve Nevzat Demir Tesisleri’ni gezen başarılı oyuncu, Kartal olmak için kulüplerin anlaşmasını bekliyor.