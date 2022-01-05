Süper Kupa Finali öncesinde Beşiktaş ’taki eksikler dikkat çekiyor.

Siyah-Beyazlı ekip, Antalyaspor karşısında üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularına rastlanan; Necip Uysal, Can Bozdağan, Salih Uçan, Güven Ya lçın ve Serdar Saatçı’nın yanı sıra kamp kadrosuna alınmayan Oğuzhan Özyakup ile birlikte sakatlıkları süren Mert Günok, Gökhan Tö re ve Kevin N’Koudou’dan bu maçta faydalanamayacak.

Öte yandan dün yapılan yeni testte pozitif olduğu ortaya çıkan Rachid Ghezzal ve temaslı bulunan Mehmet To pal da kadrodan çıkarıldı.