Siyah-Beyazlılar’ın alt yapısından çıkan ve kısa sürede kendisini ispat ederek A Milli Takımımız’a kadar yükselen Rıdvan Yılmaz, Alman ekibi Frankfurt’un kapısından dönmüştü. Avrupa’d a oynamanın hayalini kuran Rıdvan’ın, Frankfurt’a gitme hayali iki kulüp arasındaki ödeme planında yaşanan sıkıntı sebebiyle son anda gerçekleşmemişti. Tekrar Kara Kartal’a odaklanan 21 yaşındaki oyuncuya, İskoçya ekibi Rangers’ın talip olduğu öğrenildi.

Sonraki satıştan da pay...

Alınan bilgiye göre Rangers’ın, yaklaşık 11 gündür yıldız futbolcu için Siyah-Beyazlılar’la görüştüğü öğrenildi. Kartal’ın, Rıdvan için peşin olmak şartıyla 6 milyon Euro bonservis bedeli ve oyuncunun gelecekte başka bir kulübe transfer olması halinde artı pay istediği bilgisine ulaşıldı. Rangers’ın, sol beki Calvin Bassey’i, 23 milyon Euro karşılığında Hollanda temsilcisi Ajax’a satmasının ardından Rıdvan’ın transfer sürecinin hızlanması bekleniyor.

Gökmen Özcan