Sezon sonunda özellikle forvet hattında büyük bir değişime gitmeye hazırlanan Siyah- Beyazlılar, Chelsea’den kiralanan Michy Batshuayi’yle yollarını ayıracak. Belçikalı golcünün yerine Alexander Sörloth’u getirmek için yoğun mesai harcayan Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, son görüşmede Norveçli golcüyü menaceri aracılığıyla ikna etti. 2 sezon önce Trabzonspor formasıyla 49 maçta 33 gol ve 10 asistlik performans ortaya koyan ancak sonrasında geçiş yaptığı Leipzig ve ardından Real Sociedad maceralarında aynı başarıyı gösteremeyen 1,95’lik forvet, Türkiye’ye dönmeye yeşil ışık yaktı.

Leipzig bekliyor ama...

Sörloth cephesinden olumlu geri dönüş alması sonrasında futbolcunun bonservisinin bulunduğu Leipzig’le temas kuran idarecilere, Alman kulübü tarafından sezon sonu işaret edildi. Bundesliga temsilcisi, Sörloth’un sözleşmesindeki 16 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu gerekçe göstererek, ‘Mayıs sonu görüşelim’ dedi. La Liga’d a 28 maçta 2 gol atabilen Sörloth’un sözleşmesindeki satın alma opsiyonu bedelini karşılamak istemeyen Sociedad’ın ise maksimum 8 milyon Euro seviyesinde bir ödeme yapmaya olumlu baktığı kaydedildi. Sörloth için tüm şartları zorlama kararı alan Beşiktaşlı idareciler ise 6 milyon Euro bonservis artı sonraki satıştan yüzde 50 pay vermeye hazır olmaları sebebiyle oyuncu konusunda avantajlı taraf...

Kartal hemen devreye girecek

Beşiktaş Yönetimi’nin son yaşanan gelişmeler sonrasında gelecek ayı bekleme kararı aldığı ve Sociedad’ın sözleşmedeki 16 milyon Euro’yu ödemek istemediğini resmi olarak Leipzig’e iletir iletmez devreye gireceği kaydedildi. Oyuncunun Türkiye’ye geri dönüş konusundaki negatif tavrını yapılan temaslarla değiştiren Beşiktaş, Sörloth’un ardından Leipzig’i de ikna edip ardından yıldız isme Siyah-Beyazlı formayı giydirmeyi hedefliyor.

Gökmen Özcan