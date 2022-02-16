Süper Lig ’in 26. haftasında cumartesi günü Vodafone Park’ta Altay’ı konuk edecek olan Beşiktaş ara vermeden hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı futbolcular, Teknik Direktör Önder Karaveli yönetimindeki antrenmanda, ısınma ve istasyon koşularından sonra çeşitli pas çalışmaları gerçekleştirdi. Yaklaşık 1.5 saat süren idman çift kale maçla sona erdi. Adana Demirspor maçında ilk 11’de forma giyen futbolcuların ise yenilenme programı uyguladığı bildirildi.

Sakatlıkları yüzünden Adana Demir maçını kaçıran Josef ve Rosier’in büyük ölçüde iyileştikleri ve Altay’a karşı takımdaki yerlerini alabilecekleri öğrenildi. Teknik heyetin bir gün izin verdiği siyah-beyazlı takım yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla Altay mesaisine devam edecek. (Skorer)